Güllü Soruşturmasında Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TÜM AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da yer alan 6. katındaki evinden düşerek hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmanın seyrinde, “intihar mı, cinayet mi?” tartışmaları yeni bir gelişmeyle derinleşti. Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Önemli bir ayrıntı olarak meydana çıkan dosyada, olay gecesi evde olan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin büyük rol oynadığı belirtildi.

ANA-KIZ ARASINDAKİ TARTIŞMALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yalova’daki 6. kattaki evinin pencere kenarından düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesi dikkat çekici unsurlar barındırıyor. Ulu’nun ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklindeki itirafı, durumun seyrini değiştiren bir delil oldu. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, iddiaları kabul etmediğini dile getirdi. Soruşturma devam ederken, dosyaya dahil olan yeni ses kayıtları da dikkatleri üzerine çekti. Bu kayıtlarda anne ile kızı arasındaki sert tartışmaların ayrıntıları yer aldı.

SES KAYITLARINDAN SERT ANLAŞMAZLIKLAR

Ses kayıtlarında geçen ifadelerse oldukça çarpıcı. “Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni.” gibi sözcükler, anlık gerilimi ortaya koyuyor. “Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın” ve “O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın” şeklindeki cümleler ise aralarındaki çatışmanın derinliğini gözler önüne seriyor.

ANALIK GÖREVİ VE YAŞANILAN ZORLUKLAR

Kayıtlarda Tuğyan’a yönelik eleştiriler de dikkat çekiyor. “Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya.” gibi ifadelerle, Güllü’nün annelik sürecindeki zorlukları vurguladığı anlaşılıyor. Sonuç olarak, Güllü’nün istemeden içinde yer aldığı çalkantılı süreç, hem yasal hem de duygusal boyutlarıyla sürerken, olayın detayları merak ediliyor.