Gülper Özdemir’den Aşk Dedikodularına Açıklama

Anıl Altan’ın Akyaka tatilinde yanında görüntülenen Gülper Özdemir, hakkında çıkan aşk dedikodularına ilk kez açıklık getirdi ve arkadaş olduklarını söyledi. Özdemir, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkili hakkındaki iddialara net bir yanıt verdi.

ÖZDEMİR'DEN AŞK İDDİALARINA NET YANIT

Gülper Özdemir, Anıl Altan ile arasında bir ilişki olmadığını belirtti. Sadece arkadaş olduklarını ifade etti. Akyaka tatiline arkadaş grubuyla gittiklerini söyledi.

YANLIŞ ANLAŞILMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Özdemir, plajda birlikte görülmelerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi. “Aramızda hiçbir şey yok arkadaşız” dedi. Yanlış anlaşılmayı normal karşıladığını da ekledi.