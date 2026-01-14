Gümrük İşlemlerinde Pin Kodu ile Dijital Güvenlik

gumruk-islemlerinde-pin-kodu-ile-dijital-guvenlik

Ticaret Bakanlığı, ihracat ve antrepo beyannamelerine dair bazı bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşımını sağlamak için özel bir “pin kodu” sistemini devreye aldı. Yeni sistem, yetkilendirilmiş kişi ve firmaların bilgiye erişimini kolaylaştırarak gümrük işlemlerinde dijitalleşme adına önemli bir adımı temsil ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında birçok yeniliğin hayata geçirildiği ifade edildi.

PİN KODU 90 DAKİKA GEÇERLİ

İhracat ve antrepo beyannamelerine ilişkin bazı bilgilerin beyan sahibi tarafından “GET-APP” uygulaması aracılığıyla belirlenen kişilere e-posta ile iletildiği bildirildi. Açıklamada, bu bilgilerin 90 dakika süresince geçerli olacak özel “pin kodu” ile yetkilendirilmiş kişi ve firmalarca güvenli bir şekilde görüntülenebileceği duyuruldu.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİLİK

Açıklamada, yeni uygulamanın dış ticarette çeşitli paydaşlar arasında mevcutta farklı yollarla paylaşılmakta olan beyanname bilgilerini optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuşturduğuna dikkat çekildi. Bu sayede, yetkilendirilmiş kişilerce belirlenen veri alanlarına kontrollü erişim sağlanarak, bilgi güvenliğinin artırılmasının yanı sıra gümrük işlemlerindeki dijitalleşme, şeffaflık ve etkinlik düzeyinin de yükseltildiği vurgulandı. Uygulamanın tüm paydaşlara yarar sağlaması bekleniyor.

