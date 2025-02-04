Gümrük Vergileri Ertelenmiş: Trump’tan Kanada-Meksika Hamlesi

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNİ ASKIYA ALMASI

Trump, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerini bir ay boyunca askıya aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD tarafından uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu. Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Trump ile iyi bir görüşme yaptık” ifadesine yer verdi ve Kanada’nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını hayata geçireceğini belirtti. Trudeau, sınırı güçlendirmek için yeni helikopterler, teknoloji ve personel kullanacaklarını, Amerikalı ortaklarla iş birliğini artıracaklarını ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları çoğaltacaklarını aktardı. Sınırı korumak için yaklaşık 10 bin personelin görevde olduğunu belirten Trudeau, ayrıca Kanada’nın bir “Fentanil Çarı” atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini ve sınırda 24 saat gözetim sağlayacaklarını ifade etti. “Organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü” kurulacağını da ekleyen Trudeau, organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi imzaladığını ve bu süreci 200 milyon dolarla destekleyeceğini söyledi. “Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak” dedi.

MEKSİKA İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Trump, Truth platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada’nın güvenli bir kuzey sınırı sağlama ve fentanil gibi ölümcül uyuşturucuları sona erdirme taahhütünde bulunduğunu belirtti. “Kanada, 1,3 milyar dolarlık sınır planını hayata geçirecek ve yeni helikopterler, teknoloji ve personelle sınırı güçlendirecek” açıklamasında bulundu. Trump, “Yaklaşık 10 bin ön cephe personeli sınırın korunması için çalışıyor. Kanada bir Fentanil Çarı atamak için yeni taahhütlerde bulundu. Kartelleri terörist olarak listeleyeceğiz, sınırda 24 saat gözetim sağlayacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü ve organize suç ile fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesini 200 milyon dolarla destekleyeceklerini ifade etti.

Trump ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Trump, “Az önce Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüştüm. Çok dostane bir görüşme oldu” dedi ve Meksika’nın sınıra 10 bin asker göndermeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu askerlerin fentanil ve yasadışı göçmen akışını durdurmak amacıyla görevlendirileceği belirtildi. Trump, “Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı ile müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre içindeki gümrük vergilerini durdurma konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, “Meksika, başta fentanil olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kuzey sınırını 10 bin Ulusal Muhafız ile takviye edecek” açıklamasında bulundu. Ayrıca Amerika’nın Meksika’ya yüksek güçlü silah kaçakçılığını önlemek için çalışmaya devam edeceğinin taahhüt edildiğini belirtti. “Güvenlik ve ticaret alanında ekiplerimiz çalışmaya başlayacak” dedi ve gümrük tarifelerinin bir ay süreyle askıya alındığını ekledi.

PİYASALARDAKİ ETKİLER

İki liderin yaptığı bu açıklamalar, piyasalarda hareketlenmelere yol açtı. Gümrük vergileri nedeniyle düşüşte olan S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde yükseliş görüldü. Ayrıca, ons altında da geri çekilme yaşandı ve fiyatlar, TSİ 19.20 itibariyle 2820 dolardan işlem görmekte.