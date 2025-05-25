Gümrüklerde Tarihi Rekor Yakalandı!

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle savaşım çerçevesinde, ülkeye giriş yapmaya çalışan bir TIR, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına yönlendirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sırasında, son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’nden elde edilen görüntüler Gümrük Muhafaza personeli tarafından analiz edildi. Analiz sonucunda, aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü belirlendi. Bu alandan alınan numunenin, el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan testte metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ekipler, yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL değerinde olan 764 kilogram likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

REKOR YAKALAMA

Diğer yandan, ekipler tarafından sadece 4 gün içinde Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar, Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram metamfetamin ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi. Bu süreçte toplamda 2 ton 116 kilogram uyuşturucu yakalamasıyla tarihi bir rekora imza atılmış oldu.