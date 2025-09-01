Gümüş 40 Doları Aştı, Tarihi Zirve

KÜRESEL PİYASALARDA DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda değerli metaller, Fed’den beklenen faiz indirimleri ve Amerikan dolarındaki zayıflık nedeniyle yükseliyor. Gümüş, Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Bu yükselişin temel nedeni, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamaları oldu. Daly’nin sosyal medyada işgücü piyasası risklerine vurgu yaparak faiz indirimini desteklemesi, yatırımcıların güvenini artırdı. City Index kıdemli analisti Matt Simpson, Daly’nin bu “güvercin” açıklamalarının, yatırımcıların daha önceki yüksek enflasyon verilerini göz ardı etmesine ve bu ay bir faiz indirimi olasılığının hala masada olduğuna inanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

ons altın ve gümüş fiyatları

Ons altın, 3486,13 dolara ulaştıktan sonra yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar, ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu aktarıyor. Eylül 2011’den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkan gümüş, 40,54 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise yüzde 1.9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

gram altında yeni rekor

Amerikan piyasalarındaki yükselişe paralel olarak Türkiye’de de gram altında artış yaşandı. Gram altın, yeni haftaya yüzde 0,73’lük bir yükselişle başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın şu saatlerde 4 bin 600 lira seviyelerinde işlem görüyor.