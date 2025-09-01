Gümüş, 40 Doları Geçti, Tarihi Zirve

PİYASALARDAN YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalarda değerli metaller, Federal Rezerv’den gelecek faiz indirimleri ve Amerikan dolarındaki zayıflık nedeniyle yükseliş gösteriyor. Gümüş, Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Bu artışın başlıca nedeni, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimlerine dair beklentileri güçlendiren açıklamaları oldu. Daly’nin sosyal medya üzerinden işgücü piyasası risklerine işaret ederek faiz indirimini desteklemesi, yatırımcıların güvenini artırdı.

DALY’Yİ DESTEKLEYEN YORUMLAR

City Index’in kıdemli analisti Matt Simpson, Daly’nin bu “güvercin” yorumlarının yatırımcıların daha önce gelen yüksek enflasyon verilerini göz ardı etmesine ve bu ay bir faiz indiriminin hâlâ masada olabileceğine inanmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Ons altın şu an 3486,13 dolara ulaştıktan sonra yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, altının bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar, ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu ifade ediyor. Eylül 2011’den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkan gümüş, 40,54 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise yüzde 1,9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Amerikan piyasalarındaki artışla paralel olarak Türkiye’de de gram altında bir yükseliş görülüyor. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,73’lük bir artışla başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihi zirvesini gördü. Şu an gram altın 4 bin 600 lira seviyelerinde işlem görüyor.