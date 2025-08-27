Gümüş, Altından Daha Fazla Kazandırdı

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Gümüş fiyatları, küresel ölçekte gözlemlenen güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntıları ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak cazibesini artırdı. Bu yıl, altından daha fazla kazanç sağlayarak öne çıktı. Ayrıca, Fed’in faiz indirimine dair beklentileri ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi gümüşün değer kazanmasında etkili oluyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görüyor. 2024’ü 29,24 dolar civarında kapatan gümüş fiyatları, yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 31’den fazla değer kazandı. Öte yandan, ons altın ise aynı saatte 3 bin 348 dolarda bulunuyor. Yılın başında 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, yüzde 28 oranında değer kazandı. Böylece gümüş, bu yıl getiride altın fiyatlarını geçmeyi başardı.