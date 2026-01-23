Gümüş Fiyatları Tırmanışta: Evlerden Antika Çıkışı

gumus-fiyatlari-tirmanista-evlerden-antika-cikisi

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR KIRDI

Gümüş fiyatları tarihi bir zirveye ulaşırken, gram gümüşün fiyatı 138 lirayı görmesiyle birlikte elinde gümüş bulunduranların satışa yöneldiği bildiriliyor. Yüzükler, şamdanlar, vazolar ve tepsiler, yükselen fiyatlar nedeniyle evlerden çıkarılarak alıcı bulmaya başladı.

TEPSİ FİYATI 120 BİN LİRA

Uzun yıllardır piyasada faaliyet gösteren esnaflardan biri olan Ferhat Bukin, 70 yıllık bir gümüş tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu belirtti. Vatandaşların ele geçirdikleri gümüşleri değerlendirmek için tezgahlarına getirirken, aileden kalma antika eşyaların da dolaşıma girdiğini ifade eden Bukin, eşyaların fiyatlarının gramına göre değişiklik gösterdiğini aktardı. “10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor” diyen Bukin, satışların artmasında vatandaşların ihtiyaç ve yatırım amaçlı satış yaptığını da sözlerine ekledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Gümüş, ons başına 99,25 dolara kadar yükselerek yeni rekor seviyelere çıktı. Doların değer kaybı, değerli metallerdeki artışa ek destek sağladı. Güne 96,14 dolardan başlayan ons gümüş, gün içerisinde en yüksek 99,25 dolar seviyesine ulaştı. Gram gümüş ise 133,95 liradan açılış yaptı ve gün içinde en yüksek 138,27 lira seviyesini gördü.

