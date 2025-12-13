Gümüş Tarihi Zirveyi Gördü Kâr Satışlarıyla Düştü

Gümüş Fiyatlarında Kâr Satışı Etkisi

Gümüş fiyatları, seansın ilk saatlerinde tarihi zirve test edilmesinin ardından, kâr satışlarıyla birlikte cuma günü yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybetti. Spot gümüş, yüzde 3’lük düşüşle ons başına 61,7 dolara gerilerken, gün içerisinde 64,64 dolarlık değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında ise yukarı yönlü bir eğilim sürdü. Spot altın, yüzde 0,5 artışla 4 bin 299 dolara ulaşarak, 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4’lük artışla 4 bin 328,3 dolardan günü tamamladı. Cuma gününde piyasalardaki dalgalanma gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın, gün içerisinde 5 bin 976 liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, haftayı 5 bin 902 TL’den kapattı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA HAFTALIK YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları, haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 oranında artış gösterirken, yılbaşından bu yana kaydedilen artış oranı yüzde 112 seviyesine ulaştı. Bu güçlü performansta azalan stoklar, sanayi talebindeki artış ve gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi belirleyici faktörler oldu. Yayınlanan değerlendirmede, “Fiyat artışı aşırı seviyelere ulaştı, bu da temkinli olunmasını gerektiriyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca, kurum uzun vadede sanayi talebinin artacağı beklentisiyle gümüşün temel görünümünün pozitif olduğunu da vurguladı.