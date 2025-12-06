Gümüş Yükselişi: Güvenli Liman Olma Özelliği Artıyor

Eylül ayına ait gecikmeli açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ve Michigan Üniversitesi’nin tüketici güveni anketi, Fed’in faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Özellikle enflasyon beklentilerinin bir yıl ileriye dönük düşüş göstermesi, faiz getirisi olmayan varlıklar arasında gümüşün daha cazip hale gelmesine neden oldu. Bu durum, hafta başında yaşanan sert kâr satışlarının hızla toparlanmasını sağladı.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÜMÜŞ

Özel sektör istihdam verileri ve şirketlerin işten çıkarma rakamları, işe alımlarda belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu gelişmeler, ABD ekonomisinde daha gevşek bir para politikasına geçiş olasılığını artırırken, piyasalarda hızlı bir fiyat yeniden değerlendirme sürecini tetikliyor. Sonuç olarak yatırımcılar, güvenli liman ve değer saklama aracı olarak gümüşe yöneliyor.

Gümüşün yükselişini yalnızca makroekonomik beklentiler değil, yapısal faktörler de destekliyor. Borsalarda görülen düşük gümüş stok seviyeleri, ETF’lere yeniden başlayan alımlar ve sektörün 2025 yılı için öngördüğü arz açığı, piyasayı daha da sıkılaştırıyor. Bu durum, kısa pozisyonların kapanmasını hızlandırarak fiyat artışını güçlendiriyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP VURGUSU

Güneş enerjisi ve diğer temiz teknoloji alanlarından gelen sürekli endüstriyel talep, orta vadede gümüş için yükseliş beklentilerini destekleyen kritik bir unsur olarak dikkat çekiyor. Bu dinamikler, gümüşün rekor seviyelere doğru ilerlemesini güçlendiriyor.