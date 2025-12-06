TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray-Samsunspor Açıklaması

SÜPER LİG’DE GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Samsunspor’u 3-2’lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşmanın son anlarında Samsunspor tarafı, penaltı beklediği bir pozisyonla ilgili tartışmalar ortaya çıktı.

TFF BAŞKANI’NDAN PENALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor’a verdiği demeçte konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Hacıosmanoğlu, “Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

