Gümüşhane’de Kayanın Altında Kurtuldular

OLAYIN GERÇEĞİ

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yer alan Erikbeli Yaylası’na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımı civarında devasa bir kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağdan kopan ve yolun tam ortasına düşen bu kayanın boyutu, yaşanabilecek olası bir facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KAYA KÜTLESİNİN KALDIRILMASI

Olay sonrasında vatandaşlar, yol güzergahında gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yola düşen büyük kaya kütlesi, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla kaldırılmasının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı.