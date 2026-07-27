Göztepe, yeni sezon öncesinde kaleci transferi çalışmalarını hızlandırdı ve Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç’i transfer listesinin ilk sırasına aldı. İzmir ekibi kalesini tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor. Yönetim, yabancı oyuncu hakkını hücum ve orta saha bölgelerinde değerlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle kaleci tercihini Süper Lig tecrübesi bulunan yerli bir oyuncudan yana kullandı.

GÜNAY GÜVENÇ LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Teknik heyetin onayıyla listenin başına Günay Güvenç konuldu. 35 yaşındaki file bekçisi daha önce Göztepe forması da giymişti. Kulübü yakından tanıması ve uzun yıllara dayanan deneyimi transferi kolaylaştırdı.

TRANSFERDE ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.