Günay Güvenç Kimdir? Kaç Yaşında?

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI DÜZENLENİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 20.45’te başlayacak bu önemli karşılaşmada her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Muslera yedek soyunacak. Peki, kaleci Günay kimdir?

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991’de Almanya’nın Neu Ulm şehrinde doğmuş, kaleci pozisyonunda görev alan bir Türk futbolcudur. Günay, futbol kariyerine Almanya’da başlamış ve SSV Ulm 1846 isimli amatör kulübün altyapısında forma giymiştir. 2009 yılında Stuttgarter Kickers’a transfer olan futbolcu, profesyonel kariyerine de burada adım atmıştır.

PROFESYONEL KİRYERİ VE BAŞARILARI

Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers’ın profesyonel takımında iki kez kadroda yer almasına rağmen sahada fazla süre alamadı. Sezonun ikinci yarısında SV Stuttgarter Kickers II’nin kalesini koruya başladı ve burada 15 maçta altı kez kalesini gole kapattı. 2010-11 sezonunda birinci takım ile ikinci takım arasında gidip gelen Günay, 4 Eylül 2010’da 1.FC Nürnberg II ile oynanan maçta ilk 11’de starter oldu. Dördüncü ligdeki Kickers ile toplamda üç maça çıkan kaleci, 2011-12 sezonunda takımın ikinci kalecisi oldu ve performansıyla birinci kaleciliğe yükseldi.

Güvenç, sezon boyunca sakatlık yaşamadan takımıyla birlikte büyük bir performans sergileyerek, Kickers’ın 3. Liga’yı kazanmasını sağladı. 2012-13 sezonunun başlangıcında bileğindeki kırık nedeniyle forma giyemese de ligin 19. haftasında kaleyi devralarak toplamda 12 karşılaşmada sahada yer aldı ve bu maçlarda 17 gol gördü. 12 karşılaşmanın ise 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.