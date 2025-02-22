Günay Güvenç’ten Muslera’ya Büyük Rekabet

GALATASARAY’DA MUSLERA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Galatasaray’da bu sezon boyunca gündemde kalan Fernando Muslera, AZ Alkmaar ile oynanan maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekildi. Uruguaylı kaleci, 14 yıldır Galatasaray forması giyerken ilk defa herhangi bir sakatlık yaşanmadan yedekte başlamış oldu. Muslera’nın yerini alan Günay Güvenç, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini topladı.

GÜNAY PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİYOR

Bu sezon Avrupa Ligi’nde altı maça çıkan Muslera, bu karşılaşmalarda toplamda 16 kurtarış yaptı. 38 yaşındaki eldivenin gol engelleme oranı ise 0.47 olarak kaydedildi. Öte yandan, Muslera’nın cezası nedeniyle kaleye geçen ve AZ maçında da görev alan Günay, oynadığı dört maçta 17 kez top kurtararak dikkat çekti. Günay’ın gol engelleme oranı ise 2.12 olarak istatistiklere geçti. Bu durum, birçok kritik ölçüte göre Günay’ın Muslera’yı geride bıraktığını gösteriyor.