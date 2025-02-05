Güneş: “Berabere Kalarak 2 Puan Kaybettik”

MAÇTAN SONRAKİ DEĞERLENDİRME

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, “Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek gidiyoruz” dedi.

KAYBEDİLEN PUANLARIN NEDENİ

Şenol Güneş, kazanmak için gerekli pozisyonları bulduklarını vurgulayarak, rakiplerinin oyun tarzını önceden bildiklerini ancak buna rağmen 2 hatalı gol yediklerini belirtti. “Rakibin kendi sahasında kapanıp, kazandığı toplarla hızlı çıkma yapısını uyguladığını düşünüyorum” diye ekledi. Hem hücumda gol kaçırırken hem de savunmada gol yediklerinde basit hatalar yaptıklarını ifade etti.

MORAL AÇISINDAN ETKİSİ

Güneş, “Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Rakibi tebrik ediyorum, hem tesisleriyle, organizasyonuyla, genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler” şeklinde konuşarak İskenderunspor’un performansını takdir etti. Kaybedilen 2 puanın sadece puan kaybı değil, aynı zamanda moral açısından da olumsuz bir etkiye sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Son olarak, “Oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonucu almak için yeteri kadar dikkatli olamadık, üzgünüz” ifadelerini kullandı.