Güneş Sistemi’nde Uzaylı Teknolojisi Araştırılıyor

UZAYLI TEKNOLOJİLERİN ARAYIŞI YENİ BİR YÖN ALDI

Onlarca yıl boyunca gökbilimciler, radyo teleskoplar ve optik cihazlar kullanarak uzaydan gelen yapay sinyalleri dinledi ve dünya dışı zeka arayışını sürdürdü. Ancak yeni bir araştırma, dikkati daha yakın noktalara, Güneş Sistemi’nde gizli olabilecek uzaylı teknolojilere yönlendirdi. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak benimseyerek insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklamayı hedefliyor. Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel tarafından yönetilen ekip, gökyüzünde giderek artan uydu ve enkaz yoğunluğu nedeniyle “Dünya dışı” olabilecek cisimleri ayırt etmenin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtiyor.

GÖLGELERDE GİZEMLİ IŞIKLAR

Her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını ifade eden bilim insanları, bu alanın “temiz arama alanı” sunduğunu vurguluyor. Burada uydulardan yansıyan güneş ışığı görülmediğinden, tespit edilen olağan dışı ışık parlamaları veya izler teorik olarak yabancı kökenli olabiliyor. Araştırmacılar, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde edilen 200 binden fazla görüntüyü inceleyerek bu durumu gözlemledi. NEOrion adlı otomatik sistem binlerce aday tespit etti; fakat bunların çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitlerden oluşuyordu. Ekip, mevcut kataloglarda bulunmayan ve tipik asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesne buldu. Ancak bu cismin niteliği henüz doğrulanamadı.

YENİ YÖNTEMLER VE PROJELER

Çalışmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli nesnelerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yeni yöntemler değerlendirildi. Araştırma doğrudan uzaylı teknolojisi kanıtı sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların mümkün olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, ExoProbe adını verdikleri yeni bir proje üzerinde de çalışıyor. Bu proje çerçevesinde farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler yapılarak gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri saptanabilecek.