Güneş Sistemi’nde Uzaylı Teknolojisi Araştırılıyor!

UZAYLI TEKNOLOJİLERİN ARAYIŞI

Onlarca yıl boyunca gökbilimciler, uzaydan gelecek olan yapay sinyalleri dinlemek için radyo teleskopları ve optik cihazlar kullandı ve dünya dışı zeka arayışını sürdürdü. Ancak yeni bir çalışma, dikkatleri Güneş Sistemi’nde gizlenmiş olabilecek uzaylı teknolojilerine çevirdi. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan bu araştırmaya göre, bilim insanları Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklamayı amaçlıyor.

GÖLGEDEN YENİ GÖZLEMLER

Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel liderliğindeki ekip, gökyüzündeki artan uydu ve enkaz yoğunluğu nedeniyle “dünya dışı” olabilecek cisimleri tespit etmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguluyor. Her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını ifade eden bilim insanları, bu bölgenin “temiz arama alanı” sunduğunu belirtiyor. Güneş ışığını yansıtmayan bu alanda tespit edilen olağan dışı ışık parlamaları veya izler teorik olarak yabancı kökenli olabiliyor.

METEORLAR VE GİZEMLİ NESNELER

Araştırmacılar, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde edilen 200 binden fazla görüntüyü incelemeye aldı. NEOrion adlı otomatik sistem, binlerce aday tespit etti; bunların çoğu meteor, uçak veya bilinen asteroitler olarak belirlendi. Ancak ekip, mevcut kataloglarda olmayan ve tipik asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesneyle karşılaştı. Fakat bu cismin kimliği henüz doğrulanmadı.

SİSTEMATİK ARAMALAR YENİ YÖNTEMLERLE GÜÇLENİYOR

Çalışmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yenilikçi yöntemler değerlendirildi. Araştırma, doğrudan bir uzaylı teknolojisi kanıtı sunmuyor; ancak mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların artık mümkün olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, gelecekte ExoProbe adını verdikleri yeni bir proje üzerinde çalışacak. Bu proje ile farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler yapılarak gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri belirlenebilecek.