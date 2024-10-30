“Güneş’teki Güçlü Patlama NASA İle Görüntülendi”

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI GÜNDEMDE

26 Ekim 2024 tarihinde saat 10.19’da zirveye ulaşan güçlü güneş patlaması, birçok kişi tarafından dikkatle takip edildi. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’teki bu olağanüstü patlamayı etkili bir şekilde görüntülemeyi başardı.

RADYO SİNYALLERİ VE ELEKTRİK AĞLARINI ETKİLEYEBİLİYOR

Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Patlama, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk oluşturuyor ve X1.8 sınıfında yer aldığı bildiriliyor.

İLETİŞİM KESİNTİLERİNE YOL AÇABİLİYOR

Güneş patlamaları, yoğunluklarına göre sınıflandırıldığında ‘X sınıfı’ en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür olaylar, iletişim ve GPS sistemlerinde kesintilere yol açıyor. Ayrıca, güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de önemli bir radyasyon riski taşıyor.