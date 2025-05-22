Güney Afrika Lideri Ramaphosa, Trump ile Tartıştı

GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANININ ABD ZİYARETİ

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD seyahatinde beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulması hakkında ortaya çıkan tartışmalarla karşılaştı. Bu durum, Ramaphosa’nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye gerçekleştirdiği beklenmedik açıklamaları hatırlattı. Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret ve stratejik madenler konularını ele almak için bir araya geldi. Görüşme başlarda samimi bir ortamda başladı; iki lider önce golf hakkında sohbet etti. Ramaphosa’nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen de bulunuyordu.

TELEVİZYON YAYININDA TARTIŞMA ORTAYA ÇIKTI

Ancak Oval Ofis’teki televizyon yayını kısa sürede farklı bir yöne kaydı. Trump, beyaz Güney Afrikalıların mağdur olduğunu savunan video ve basılı haberleri göstererek iddialarını kanıtlamaya çalıştı. Trump, “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” şeklinde konuştu. Trump’ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş mezarların görüntüleri ve bazı siyasi liderlerin kışkırtıcı söylemleri yer aldı. Trump, bu kişilerden biri olan Julius Malema’nın tutuklanması gerektiğini ifade etti.

RAMAPHOSA’NIN TEPKİSİ

Trump’ın gösterdiği video ilerlerken Ramaphosa büyük ölçüde tepkisiz kaldı; zaman zaman kafasını çevirip videoya baktı. Videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini öğrenmek istediğini aktardı. Trump daha sonra bazı gazetelerden alınan haber kupürlerini göstererek “Ölüm, ölüm” diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğüne dair iddialarda bulundu. Ramaphosa, ülkede suç oranının ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların çoğunluğunun siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek, “Çiftçiler siyah değil” dedi. Ramaphosa, “Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız” yanıtını verdi. Güney Afrika liderinin yaşanan olay boyunca soğukkanlığını koruduğu gözlemlendi.