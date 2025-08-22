Güney Amerika’da 7.5’lik Deprem

DEPREM BİLGİSİ

Güney Amerika’nın en güney noktasının yanında, Antarktika ile olan sularda 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), olaydan hemen sonra ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami alarmı yayımladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başlangıçta depremin büyüklüğünü 8 olarak bildirdi. Ancak daha sonra, büyüklüğün 7.5 olduğu ve depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi güncellendi.

TSUNAMİ RİSKİ

Bu deprem, Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedildi. Depremden kaynaklı olarak, tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşmasının bekleniyor. SHOA, bu nedenle sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin acilen boşaltılmasını istedi.