Güney Amerika’da 7.5’lik Deprem

DEPREM BİLGİSİ

Güney Amerika’nın en güney noktasının yanında, Antarktika ile olan sularda 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), olaydan hemen sonra ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami alarmı yayımladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başlangıçta depremin büyüklüğünü 8 olarak bildirdi. Ancak daha sonra, büyüklüğün 7.5 olduğu ve depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi güncellendi.

TSUNAMİ RİSKİ

Bu deprem, Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedildi. Depremden kaynaklı olarak, tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşmasının bekleniyor. SHOA, bu nedenle sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin acilen boşaltılmasını istedi.

ÖNEMLİ

Tem Otoyolu’nda Kamyon Devrildi

TEM Otoyolu'nda Altınşehir bölgesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan bir kamyon devrilerek trafiği bir süre aksattı.
İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

İspir'in Yukarı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar pansiyonlara yönlendirilirken, uzmanlar bölgenin zemin riskine dikkat çekti.

