Güney Amerika’da Deprem: Tsunami Alarmı Verildi

DRAKE GEÇİDİ’NDEKİ DEPREM

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), bu durum nedeniyle ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami alarmı verdi. Ayrıca, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü başlangıçta 8 olarak bildirdi. Ancak daha sonra bu bilgileri güncelleyerek depremin büyüklüğünü 7.5 olarak belirledi ve depremin 11 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

TSUNAMİ DALGASI BEKLENTİSİ

Arjantin ve Şili’nin pek çok kentinde hissedilen bu deprem sonrası tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içerisinde Şili kıyılarına ulaşması bekleniyor. SHOA, özellikle sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin acilen boşaltılması talimatını verdi.