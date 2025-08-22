Güney Amerika’da Deprem: Tsunami Uyarısı

Dünya

DEPREM OLAYI VE TSUNAMİ ALARMI

Güney Amerika’nın en güney noktası ile Antarktika arasındaki sularda bulunan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), Antarktika bölgesinde tsunami alarmı duyurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ilk olarak depremin büyüklüğünü 8 olarak bildirdi; ancak daha sonra güncelleyerek sarsıntının büyüklüğünü 7.5 ve derinliğini 11 km olarak açıkladı.

HİSSEDİLEN DEPREM VE TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Bu deprem, Arjantin ve Şili’nin pek çok kentinde hissedildi. Tsunami dalgalarının ise önümüzdeki 3 saat içinde Şili’nin kıyılarına ulaşması bekleniyor. SHOA, sahil bölgeleri ve çeşitli yapılar için boşaltma talimatı verdi. Bu kapsamda, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin acilen boşaltılması gerekiyor.

