Güney Amerika’da Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi

guney-amerika-da-deprem-tsunami-uyarisi-verildi

DEPREMİN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGE

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasındaki sularda, Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), bu durum nedeniyle ülkenin Antarktika bölgesinde tsunami alarmı verdi.

İLK BÜYÜKLÜK TESPİTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin başlangıçta 8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Fakat sonrasında bilgilerini güncelleyerek, olayın büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

TSUNAMİ BEKLENTİSİ VE ÖNLEMLER

Arjantin ve Şili’deki birçok kentte hissedilen depremin ardından tsunami dalgalarının, önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşması öngörülüyor. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması yönünde acil talimatlar verdi.

