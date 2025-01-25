Güney Çin Denizinde Filipinler ve Çin Gerilimi

ÇİN’İN FİLİPİNLER’E YAPTIĞI ENGELLEME GERİLİMİ ARTIRDI

Çin Sahil Güvenliği ve donanma unsurlarının, Güney Çin Denizi’nde Filipinler’e ait iki araştırma gemisini engellemesi, iki ülke arasında tansiyonu artırdı. Olay, Spratly Adaları’ndaki egemenlik ihtilafının yaşandığı bir bölgede, Sandy Resifi civarında meydana geldi. Filipinler Sahil Güvenliği, yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin, bölgedeki araştırma faaliyetlerini sürdüren Filipin gemilerine yaklaşarak müdahale etmeye çalıştığını bildirdi. Ayrıca, Çin donanmasına ait bir helikopter, kum numunesi toplamak üzere harekete geçen Filipin botlarının üzerinde uçarak bu araştırma görevini engelledi.

ÇİN’DEN YASA DIŞI GİRİŞİM AÇIKLAMASI

Çin Sahil Güvenliği, iki Filipin gemisinin bölgeye yasa dışı girdiğini ve Sandy Resifi yakınlarında numune toplamaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin uyarılarla durdurulduğunu belirtti. Sandy Resifi, Çin, Filipinler ve Vietnam tarafından farklı isimlerle anılmakta; Çinliler “Tieşien Jiao”, Filipinler “Bailan” ve Vietnamlılar “Dao Son Ca” demektedir. Resif, 1974 yılında Vietnam tarafından işgal edilmiş, ancak bu süreçte son 25 yıl boyunca herhangi bir ülkenin tam kontrolü altına alınmamıştır. Bu 7 hektarlık adacık, Güney Çin Denizi’ndeki gerilimli alanlardan biri haline gelmiştir.

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDEKİ EĞİMENLİK İHTİLAFLARI

Güney Çin Denizi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bir alan olmuştur. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bu bölgenin yüzde 80’inde egemenlik iddialarını ortaya koymuştur. Zengin yer altı kaynakları ve stratejik gelişmeleri dikkate alarak, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bölgedeki haklarını savunmaya devam etmektedir. Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı adalara askeri üsler inşa etmesi, askeri varlık göstermesi ve sivil gemi filolarıyla bölgedeki etkinliğini artırması, diğer bölge ülkeleri ve ABD tarafından olumsuz tepkiyle karşılanmaktadır. 2016 yılında, Hollanda’nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in açtığı davada, Çin’in tek taraflı egemenlik taleplerini hukuken geçersiz bulmuştur.