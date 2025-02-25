Güney Kore’de Çelik Kirişler Çöktü

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Başkent Seul’ün yaklaşık 80 kilometre güneyinde bulunan Cheonan şehri civarında, yerel saatle sabah 9:50 sularında önemli bir olay meydana geldi. Otoyolun bazı bölümlerini birbirine bağlayan köprünün inşası sırasında, beş çelik kiriş yan yana çökme yaşadı.

KİRİŞLERİN ÇÖKMESİ

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, köprüyü taşıyan ve her biri yaklaşık 164 metre uzunluğunda olan bu beş çelik kirişin ardışık bir şekilde çökmesi sonucunda, yapının kolonlarla desteklenen kısımları da parçalanarak yere düştü. Yonhap tarafından yayımlanan videolar, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İTFAİYE TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMALARI

Anseong İtfaiye İstasyonu’ndan temsilci Koh Kyung-man, basın toplantısında yaptığı açıklamada, işçilerin destek kolonuyla ilgili çalışma yaparken vinç kullandığını ifade etti. Köklü inşaat projelerinde ağır makinelerin kullanılması, çalışmanın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DİNAMİT GÜRÜLTÜSÜ

Ulusal İtfaiye Ajansı, bir bölge sakininin köprünün çökmesinden hemen önce dinamit patlamasına benzer bir gürültü duyduğunu bildirmiştir. Bu korkutucu olay, yerel halkı derinden etkiledi.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köprünün çökme nedenleri üzerine geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi. İnşaat güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığı, olayın teknik ya da insan hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınacağı belirtildi.

KÖPRÜ İNŞAATI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Köprü inşaatları, özellikle büyük ve ağır yapı elemanlarının kullanıldığı projelerde yüksek düzeyde güvenlik tedbirleri gerektiriyor. Güney Kore hükümeti ve ilgili kurumlar, bu tür projelerde çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için sıkı denetimler ve düzenlemeler yapıyor. Ancak, bu trajik olay, güvenlik tedbirlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.