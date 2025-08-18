Güney Kore’de Hologram Polis Uygulaması Başladı

GÜNEY KORE’DE POLİS HOLOGRAMI UYGULAMASI

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, her akşam 19.00-22.00 saatleri arasında Jung-gu bölgesindeki parkta 170 cm boyunda, üniformalı bir polis hologramı ortaya çıkıyor. Bu hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecektir” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” mesajlarıyla vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

SUÇ ORANINDA DÜŞÜŞ

Bu hologram, holografik içerik üreten Hologrammica şirketi tarafından geçen yıl ekim ayında deneme amaçlı olarak yerleştirildi. Seul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, hologramın kurulumunun ardından park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 oranında düşüş gösterdi. Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Polis, hologramın suçluları yakalama yeteneği olmadığını, ancak varlığının caydırıcı etkisinin güçlü olduğunu belirtti.

KAMUOYU TEPKİLERİ

Bununla birlikte, kamuoyunun tepkisi daha farklı yönlere odaklandı. Sosyal medyada pek çok kişi hologramı “modern bir korkuluk” olarak tanımladı, bazıları ise “parkta gezen hayalet polis” benzetmesinde bulundu. Hologramın toplumda nasıl bir etki yarattığı, hala tartışma konularından biri olmaya devam ediyor.