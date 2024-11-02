“Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Aştı”

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACAT RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekim ayında toplamda 1 milyar 77 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı yazılı açıklamada, bu dönem içinde bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında azaldığını belirtti.

CUMHURİYET BAYRAMI ETKİSİ

Kileci, “Bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 77 milyon 606 bin dolar olarak kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı’nın hafta içine denk gelmiş olması nedeniyle rakamlarımızda bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolara yakın ihracata imza atmış oldu.” şeklinde konuştu. Yapılan açıklamada, “Bugün bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor.” ifadesine yer verildi.