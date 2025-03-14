Güneydoğu Anadolu’da Fıstık Üretimi Zirvede

FISTIK ÜRETİMİNE YÜKSEK TALEP

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, fıstık üretimiyle öne çıkan önemli bir tarım bölgesi. Geçtiğimiz sezon, bu bölgede fıstıkta en yüksek üretim miktarı olan 383 bin ton ürün elde edildi. Çiftçiler için sağladığı yüksek ekonomik getiri sayesinde fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin 22 kentinde yoğun ilgi görüyor.

YEMEK KÜLTÜRÜNDE ÖNEMLİ YERİ VAR

Fıstık, çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra tatlılardan yemeklere geniş bir yelpazede Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmayı başarıyor. Türkiye ile birlikte yurtdışında da önemli bir talep görüyor.

AĞAÇ SAYISI VE VERİM ARTILIYOR

Fıstık üretimi yıllar içerisinde değişiklik gösterse de, artan ağaç sayısı üretim miktarını olumlu etkiledi. 2004 yılında 30 bin ton ile başlayan üretim, 2023 yılında 176 bin tona ulaştı ve 2024 yılında %117,6 artışla 383 bin ton ile en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEYİZ

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, bu ülkenin fıstık üretiminde dünya çapında söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını ifade ediyor. Türkiye genelinde bulunan 87 milyon 100 bin fıstık ağacının 31 milyon 931 bini Şanlıurfa’da bulunuyor. Akbaş, “2024 yılı fıstık üretiminde 25 yılın zirve rakamı olan 383 bin tonu yakaladık. Bu müthiş bir başarıydı, bu Türkiye’deki bütün üreticilerin başarısıydı” şeklinde konuşuyor. Ayrıca Şanlıurfa’nın geçen yıl 179 bin ton ile önemli bir başarıya imza attığını ekledi.

İHRACAT KAPASİTESİ ARTMIŞTIR

Türkiye’den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildiği belirtiliyor. Akbaş, 2025 yılında da fıstık ihracatının artarak devam edeceği öngörüsünde bulundu.