Güngören’de Büfe Patladı, Yaralı Yok

GÜNGÖREN’DE PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Güngören Sanayi Mahalesi’ndeki Saadet Sokak’ta bir büfede, sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Olayın ardından, durumun ciddiyeti nedeniyle hemen olay yerine çeşitli ekipler yönlendirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası, yangın söndürme ve güvenlik önlemleri için itfaiye ve polis ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralanmanın olmadığı açıklanırken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi devam ediyor.