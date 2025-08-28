Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI

Olay, İstanbul’un Güngören Mahallesi’ndeki bir kafede dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Kafede oturan 49 yaşındaki eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belli olmayan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

SALDIRGANDAN KAÇIŞ VE ACİL YARDIM

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuncay Meriç’in başından vurulduğunu tespit ederek, onu ambulansla hastaneye taşıdı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Meriç hayata tutunamadı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayı gören tanıklardan Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. O esnada kafede maç özeti izleniyordu. Hiçbir tartışma yoktu. Bir anda, yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş eden orta yaşta bir genç gördüm. O an herkes kaçarak yere düştü, ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.