Günün Futbol Bahis Önerileri Misli’den

FUTBOLSEVERLERİ BEKLEYEN HEYECAN VERİCİ MAÇLAR

Hafta içi bülteninde futbol tutkunlarını birbirinden heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Oyuncu bahisleri ile maçların keyfi daha da artıyor. İlk günden bu yana büyük bir ilgi toplayan bu bahis yönetimi ile Misli üyeleri kazançlarını artırma fırsatı buluyor. Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi birçok ligde gerçekleştirilen karşılaşmalar ile iddaacılar, farklı bir oyun deneyimine ulaşmaya devam ediyor.

OYUNCU BAHİSLERİNİN FARKLILIĞI

Oyuncu bahisleri, Şampiyon Oran farkı ile daha yüksek oranlarla Misli’de sunuluyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis alternatiflerinin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” seçenekleri ile Misli üyeleri birçok farklı bahis seçeneğine erişim sağlıyor. Gol atmak veya asist yapmak, şut atmak, faul yapmak, isabetli pas atmak gibi çeşitli unsurların bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da iddaacılar arasında oldukça popüler.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili dikkat çeken istatistikleri üyelere sunmaya devam ediyor. Bugünkü maçlarda dikkat çeken oyuncu bahisleri ile ilgili bazı önemli veriler şöyle:

– Atletico Madrid – Getafe / Julian Alvarez Gol Atar – 2.12 yerine 2.18. Julian Alvarez, İspanya Kral Kupası’nda bu sezon 4 maçta 3 kez gol attı.

– Atalanta – Bologna / Mateo Retegui Gol Atar – 2.28 yerine 2.34. Mateo Retegui, son 4 iç saha maçının 3’ünde gol attı.

– Troyes – Brest / Ludovic Ajorque Gol Atar – 2.55. Ludovic Ajorque, son 5 deplasman maçının 4’ünde gol attı.

– Atletico Madrid – Getafe / Alexander Sörloth kaleyi bulan şut çeker – 1.28. Alexander Sörloth, iç sahada oynadığı son 12 maçın 11’inde kaleyi bulan şut çekti.

– Atletico Madrid – Getafe / Julian Alvarez kaleyi bulan şut çeker – 1.28. Julian Alvarez, iç sahada oynadığı son 6 maçın 5’inde kaleyi bulan şut çekti.

YENİ ÜYELERE ÖZEL KAMPANYA

Misli, yeni üyelere 150 TL değerinde Misli Puan sunuyor. Misli’ye yeni üye olan herkes bu kampanyadan yararlanma şansı elde ediyor. Siz de Misli’ye katılın, bu fırsatı değerlendirin ve 150 TL kazanma şansınızı yakalayın. “Şampiyon Oranlar” ve oyuncu bahisleri ile maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz!