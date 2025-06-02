Günün Yayın Akışı Detaylı Şekilde İnceleniyor

Her gün değişen program içerikleri nedeniyle, “2 Haziran TV yayın akışı” araştırmaları sabah saatlerinden itibaren artış gösteriyor. Özellikle hafta sonları ailece izlenebilecek programların tercih edilmesi, bu talepleri daha da artırıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, FOX TV ve Show TV gibi popüler kanalların bugünkü yayın programları titizlikle takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

23:00 Hugo

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Timsahlar Cehennemi

21:50 Kayıp Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

14:00 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:00 Çift Kişilik Oda

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

GENEL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 K-9

22:15 Neşeli Hayat

Bu program akışları, izleyicilerin tercihleri doğrultusunda günlük televizyon izleme alışkanlıklarını şekillendiriyor.