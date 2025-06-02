Günün Yayın Akışı Detaylı Şekilde İnceleniyor

Her gün değişen program içerikleri nedeniyle, “2 Haziran TV yayın akışı” araştırmaları sabah saatlerinden itibaren artış gösteriyor. Özellikle hafta sonları ailece izlenebilecek programların tercih edilmesi, bu talepleri daha da artırıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, FOX TV ve Show TV gibi popüler kanalların bugünkü yayın programları titizlikle takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:00 Hugo
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Timsahlar Cehennemi
21:50 Kayıp Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
14:00 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:00 Çift Kişilik Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
GENEL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 K-9
22:15 Neşeli Hayat
Bu program akışları, izleyicilerin tercihleri doğrultusunda günlük televizyon izleme alışkanlıklarını şekillendiriyor.