Mario Lemina, Galatasaray’da kalacağını duyurdu

GABONLU OYUNCU LEMINA’DAN AÇIKLAMA

Gabonlu orta saha futbolcusu Mario Lemina, son günlerde Galatasaray’dan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine sessizliğini bozuyor. Oyuncu, sosyal medya hesapları aracılığıyla kulüpte kalacağını duyuruyor.

TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA CEVAP

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, transferle ilgili çıkan spekülasyonlara net bir yanıt veriyor. Sarı kırmızılı ekibin oyuncusu, ayrılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor ve bu konuda açık bir paylaşım yapıyor. Lemina, “Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray’dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok, Galatasaray’daki ile geleceğime tamamen bağlıyım. Tartışma bitti.” ifadelerini kullanıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, Lemina’nın kulüpte kalma niyetini pekiştiriyor.

