Uefa Ülke Puanı Son Durumu Açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAREKETLİLİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların ardından, UEFA ülke puanı sıralamasında bazı güncellemeler gerçekleşiyor.

PLAY-OFF’TA DESTEK HAZIRLIĞI

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılabilmek için Türkiye’nin en az 10. sırada yer alması gerekiyor. Son 5 yıldaki takım performanslarına bağlı olarak toplanan puanlar, bir sonraki sezona etki ediyor. İşte, güncel durumda UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere: 94.950 puan

Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kalırken, Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 kaybetti. Beşiktaş berabere, Başakşehir ise 2-1 mağlup oldu. Ülke puanı güncellendi.
Yunan Medyasında Skandal Başlıklar Var

Yunan medya, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Samsunspor karşılaşmasının ardından tepki çeken manşetler yayımladı.

