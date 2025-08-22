Uefa Ülke Puanı Son Durumu Açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAREKETLİLİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların ardından, UEFA ülke puanı sıralamasında bazı güncellemeler gerçekleşiyor.

PLAY-OFF’TA DESTEK HAZIRLIĞI

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılabilmek için Türkiye’nin en az 10. sırada yer alması gerekiyor. Son 5 yıldaki takım performanslarına bağlı olarak toplanan puanlar, bir sonraki sezona etki ediyor. İşte, güncel durumda UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere: 94.950 puan