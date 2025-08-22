Uefa Ülke Puanı Güncellendi

UEFA TURNUVALARINDA PLAY-OFF TURU HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT GİDEBİLMEK İÇİN GEREKEN

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmesi için en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar, bir sonraki sezona etki ediyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere: 94.950 puan