Güran Davasında İtirazlar: Cezaya Tepki

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine dair davada önemli bir gelişme yaşandı. Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Nevzat Bahtiyar’ın cezasına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından Diyarbakır Barosu da itiraz etti. Baro tarafından yapılan istinaf başvurusunda, “İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran’ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat’ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, sanığın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan ceza alması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelendirmenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız.” denildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın soruşturma aşamasında 5 farklı ifadesinin olduğu ve hiçbir aşamada olayların tam ve eksiksiz anlatılmadığı belirtildi. Başvuruda, “Bu anlamda sanık Nevzat ile diğer sanıkların eylem ve irade birliği bulunduğu sonucuna ulaşıldığı halde sanığın da diğer sanıklarla birlikte çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan ceza alması hatalıdır.” denildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI

Savcılık, yakın zamanda Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz etti. Savcılık, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyarak, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılığın yazısında, cinayet günü, sanıklar Enes Güran, Salim Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın olay saatinde Arif Güran’ın evinin çevresinde bulundukları belirlendi. Yazıda, “Ulusal Kriminal Büro’nun raporu ile desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran’ın da ahır-ev bölgesine ulaştığı belirtildi. Bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde olduğu tespit edildi.” ifadelerine yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheliden, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim’de kabul edildi. Sanıkların yargılaması geçen yıl 7 Kasım’da başladı ve üç gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık 2024’e ertelendi. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sundu. 29 Aralık 2024 günü görülen son duruşmada karar açıklandı.

CEZA VERİLEN SANIKLAR

Davadaki tutuklu sanıklardan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar’ın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla hapse mahkum olduğu belirtildi.