Gurbetçiler Türkiye’ye dönüyor, yoğunluk azalıyor

EUROPA’DA YAŞAYAN GURBETÇILER TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek amacıyla Türkiye’ye geldi. 22 Haziran’dan itibaren kara yoluyla anavatanlarına ulaşan gurbetçiler, izin sürelerinin sona ermesiyle birlikte yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 22 Haziran’da başlayan gurbetçi yoğunluğunun, son kafilelerin dönüş yapmasıyla birlikte sona ermekte olduğunu belirtti.

GURBETÇİ YOĞUNLUĞU VE RAKAMLAR

Sezer, “Bu hafta son haftamız, dönüş trafiğinde artık belirgin bir azalma yaşanıyor. Bu sene gümrük kapılarımızda, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile valilik olarak aldığımız önlemler sayesinde başarılı bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimiz ülkemize girişte ve bulundukları ülkelere dönüşte oldukça kısa bekleme süreleri yaşayarak bu yazı geride bırakıyor” dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞ RAKAMLARI VE EKONOMİK KATKI

Vali Sezer, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’ndaki giriş ve çıkış rakamlarını paylaştı. Sezer, “Son üç ayda toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemize giriş ve çıkış yaptı. Günlük ortalama 14 bin 475 araç söz konusu. Giriş ve çıkış yapan toplam yolcu sayısı ise 4 milyon 96 bin 911 kişi oldu. Özellikle yoğun günlerde ortalama bekleme süresi bir saati buluyor, diğer günlerde ise bu süre 39 dakikayı geçmiyor” ifadesini kullandı. Öte yandan, gurbetçilerin Türkiye’ye gelmesi, ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlıyor. 2024 yılı içinde gurbetçilerin ekonomiye katkısının 10 milyar doları bulması bekleniyor ve ortalama aile harcamasının ise 15 bin euro civarında olduğu hesaplanıyor.