Gurbetten Dönüşte Depremde Hayatlarını Kaybettiler

DERİN BİR YAS

Almanya’da yaşayan Türkan Akkoç, Hatay’a ziyarete geldikleri sırada meydana gelen depremde kaybettiği annesi, babası ve ağabeyinin ‘Deprem Şehitleri’ mezarlığındaki kabirlerine yaptığı ziyaretle yürekleri dağladı. Akkoç, “Ailem 8 Şubat 2023’de Almanya’ya dönecekti, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler,” açıklamasında bulundu.

AİLESİYLE HATAY’DA

Türkan Akkoç (42), annesi Saime Akkoç (66), babası Ahmet Akkoç (68) ve ağabeyi Kadir Akkoç (48) ile Almanya’da yaşamaktaydı. Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte memleketleri Hatay’a ziyarete geldiler. Ancak 8 Şubat 2023 tarihinde Almanya’ya döneceklerdi. 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Akkoç ailesinin yaşadığı apartman yıkıldı ve hepsi hayatını kaybetti.

YAŞANILAN ACILAR

Türkan Akkoç, depremin ikinci yıl dönümünde ailesinin kabrini ziyaret ederek gözyaşlarına boğuldu. Acısını paylaştığı sırada, “Söylenecek kelime bulamıyorum. Çok eksiğiz, dağıldık yani. Hayatım değişti, alt üst oldu. Ailemle Almanya’da yaşıyorduk, dönmelerine 2 günleri kalmıştı. Annem, babam ve ağabeyim hayatını kaybetti,” diyerek duygularını ifade etti. Geride kalan Türkan Akkoç, kaybının yarattığı derin acıyı yaşamakta.