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Gürcistan Sınırında Bayram Tatili Yoğunluğu

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BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bayram tatili süreci devam ediyor. 9 günlük tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, Karadeniz turu yaparak tatillerini Batum’da sonlandırmak için Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçiyor.

SINIRDA YOĞUNLUK GÖRÜLÜYOR

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden geçen tatilciler, Batum’a giriş için Sınır Kapısı’nda kalabalığa neden oldu. Bunun yanı sıra, İran’dan Türkiye’ye tatile gelenlerin dönüş yolunda da yoğunluk yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısında, yoğunluğun bayram tatiline kadar devam etmesi olası görünüyor.

DÖNÜŞTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Ümit Kabaosmanoğlu, bayram tatilini nişanlısıyla birlikte Batum’da 3 gün geçirerek değerlendirdiğini belirtti. “Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık” açıklamasında bulundu. İran’dan tatil için Türkiye’ye gelen Sara Ümranlı ise, “İki günlüğüne geldik, herkesin bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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