Gürsel Tekin’den açıklama: Biz göreve başladık

İKİ SEÇİMİN ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimdeki usulsüzlükler iddiaları, partililerin mahkemeye başvurmasına yol açtı. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkemece belirlenen Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına onay verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, dört kişilik çağrı heyetini kamuoyuna tanıttı. Tekin, “Biz göreve başladık” ifadeleriyle göreve başladıklarını duyurdu. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin farklı kademelerinde görev aldığını ve İstanbul’da 3,5 yıl hizmet verdiğini belirtti. Tekin, önümüzdeki günlerde krizleri çözmek amacıyla demokratik kurallar çerçevesinde çalışacak deneyimli partililerle birlikte göreve başladıklarını vurguladı.

HEYETİN ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Heyet üyeleri hakkında bilgi veren Gürsel Tekin, Zeki Başkan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne doğuşundan itibaren bağlı olduğunu ve çeşitli kademelerde görev yaptığını ifade etti. Ayrıca, Hasan’ın ve Müjdat’ın da partinin zorlu dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptıklarını dile getirdi. “Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

ADLİYEDEN ÇIKMAK İÇİN MÜCADELE

Tekin, partinin adliye koridorlarına düşmemesi gerektiğini belirtti. “Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var” dedi.

BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR

Ayrıca tutuklu arkadaşlarının bulunduğunu ve birçok belediyede her gün operasyonlar yaşandığını kaydederek, “Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.