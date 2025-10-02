Gürsel Tekin’den CHP Medyasına Cevap Hakki Tehdidi

PARTİ KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMA ÇABASI

Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimi’ndeki çağrı heyeti olarak 2 Eylül’den itibaren partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamaya yönelik çaba içinde olduklarını belirtiyor. Birçok haber kanalı ve gazetecinin kendisine yönelik yalan haberlerle saldırdığını aktaran Tekin, “Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın.” şeklinde konuştu.

DOĞRU HABER HAKKINDA YANIT

Tekin, aleyhinde çıkan haberlerin sahibi olan kişi ve kanalların kendisine cevap hakkı vermediğini belirtti. “Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyada paylaştım. Bugün son kez kamuoyu huzurunda paylaşmak istiyorum. Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım. Söylediğiniz her cümleyi, benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum.” dedi.

PARALI GAZETECİLERİN YAPTIKLARI

Açıklamasının sonunda Tekin, “Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.