Gürsel Tekin: Görevimiz Devam Ediyor

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. Mahkeme, istinaf yolunun açık olduğunu belirtti. Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi.

Gürsel Tekin’in Avukatından Açıklama

Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir, işlemleri ve sonuçları devam etmektedir. İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin bir delege tarafından usul hukuka göre eksik şekilde açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davada İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliğinin olmaması sebebiyle bu mahkeme taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmetti. Mahkeme, Ankara’da kendi dosyasıyla birleşen başka bir davayı da bu kararla birlikte reddetti. İstanbul’da gerçekleşen bir il kongresine ilişkin olarak, dava konusu olayın gerçekleştiği yer mahkemesinin yani İstanbul’un yetkili olması gerekiyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava ile bu süreç devam edecektir. Türkiye’de “yargı yok hukuk yok” diyenlere yanıt aslında bugün çıkan karardır. Demek ki hatalı dava açılınca reddediliyormuş, demek ki hatalı talepler mutlaka mahkemeden geri dönebiliyormuş. İşin özeti Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir. Geçici heyetin hukuki durumu ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek bir kararla değişebilir.”

Göreve Gürsel Tekin Atanmıştı

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak kongreden sonra “oylamaya hile karıştırıldığı” yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Tartışmalar devam ederken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, ayrıca İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Bu mahkeme kararı doğrultusunda Gürsel Tekin göreve getirilmişti. CHP yönetimi, kararın ardından tepki gösterirken, Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polis ve partililer arasında bir gerginlik yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.