Gürsel Tekin: Görevimiz Devam Ediyor

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da yapılan İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. Mahkeme, istinaf yolunun açık olduğu bilgisini verdi. Mahkeme kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜRSEL TEKİN’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir, işlemleri ve sonuçları devam etmektedir. İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin bir delege tarafından usul hukuka göre eksik şekilde açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davada İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliğinin olmaması sebebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmetti. Mahkeme, Ankara’da kendi dosyasıyla birleşen başka bir davayı da bu kararla birlikte reddetti. İstanbul’da gerçekleşen bir il kongresine ilişkin olarak, dava konusu olayın gerçekleştiği yer mahkemesinin yani İstanbul’un yetkili olması sebebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava ile bu süreç devam edecektir. Türkiye’de “yargı yok hukuk yok” diyenlere yanıt aslında bugün çıkan karardır. Demek ki hatalı dava açılınca reddediliyormuş, demek ki hatalı talepler mutlaka mahkemeden geri dönebiliyormuş. İşin özeti Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir. Geçici heyetin hukuki durumu ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek bir kararla değişebilir” açıklamasında bulundu.

GÖREVE GÜRSEL TEKİN ATANMIŞTI

CHP’nin 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak kongre sonrası “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti. Tartışmalar devam ederken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulunun atanmasına karar vermişti. Mahkeme kararı çerçevesinde Gürsel Tekin göreve getirilmişti. CHP yönetimi bu karara tepki gösterirken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polis ile partililer arasında gergin anlar yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı aldı.