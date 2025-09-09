Gürsel Tekin: Vazgeçmem, Yönetim 2 No’lu Baro’ya Geçer

PROTESTOLAR VE POLİSLE İÇ İÇE OLUNAN GÜNDEM

Gürsel Tekin, bugün CHP İstanbul il binasına düzenlenen protestolarla ve polisin eşliğinde girdi. Tekin, TGRT Haber ile uzaktan bağlantı kurarak son günlerdeki gergin durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hükümetle bağlantıları olduğu yönündeki iddiaları reddeden Tekin, “Şişli’ye kayyım gelirken arkadaşlarımızın bu olağanüstü direncini görmek isterdim” dedi. Tekin, “Bana ve aileme, kuruldaki arkadaşlarıma öyle tehditler, çirkinlikler oldu ki… Bunu bizim Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir. Arkadaşlarımız bunları tespit etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA YÖNLENDİRMELERİ

Tekin, sosyal medya üzerindeki olumsuz yönlendirmelerin arka planında yurt dışındaki hesapların bulunduğunu belirtti. “Hindistan’dan, Arap coğrafyasından bot hesaplar alındı. Yurt dışındaki şirketlerden hizmet satın alındığını düşünüyorum” dedi. Vazgeçmeyi düşünmediğini ve bazı arkadaşlarının kaygıları için endişe duymadığını da ifade etti. “Hükümetle kimseyle temasım yok” diyen Tekin, CHP’nin bütünlüğü için gerekenin yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çözüm arayışı içerisinde olduğunu belirtti.

ANKARA ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Önümüzdeki haftalarda Ankara’ya gitmeyi planlayan Tekin, hem Özgür Özel’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini duyurdu. “Anıta çelenk koymaya gideceğim” diyen Tekin, yarın partinin kuruluş yıl dönümünde çelenk koyacaklarını ve ardından Kılıçdaroğlu’nu karşılayacaklarını da belirtti. Tekin, “Ben CHP’nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım” ifadesiyle partiye olan bağlılığını öne çıkardı.

İÇ KAVGALARA SON VERME ÇABASI

Yarışmaların ve iç çekişmelerin CHP’ye ve ülkeye zarar verdiğini ifade eden Tekin, tüm sorunları bir arada çözmek gerektiğini savundu. “Türk siyaseti tıkanmış bir vaziyette. Siyasi partiler yasası değişmeli. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar hep tartışma konusu olacak” dedi. Tekin, önümüzdeki süreçte bu sorunların üstesinden gelmek için önemli çabaların ortaya çıkacağı mesajını verdi.