Gürsel Tekin: Vazgeçmeyi Düşünürsem Baro’ya Geçerim

PROTESTOLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Bugün, CHP İstanbul il binasına protestolar eşliğinde ve polisle birlikte giren Gürsel Tekin, TGRT Haber’e uzaktan bağlantıyla katıldı. Tekin, dün akşamdan beri yaşanan gerilimi değerlendirdi. “Hükümetle teması olduğu” yönündeki iddiaları ise reddetti.

KAYYIM GELİRKEN DİRİLİMİ GÖRMEK İSTERDİM

Tekin, “Şişli’ye kayyım gelirken arkadaşlarımızın bu olağanüstü direncini görmek isterdim. Bana ve aileme, kuruldaki arkadaşlarıma öyle tehditler, çirkinlikler oldu ki… Bunu bizim Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, sosyal medyada Hindistan ve Arap coğrafyasından alınan bot hesaplarla bir yönlendirme yapıldığını ifade etti. “Vazgeçmeyi düşünmem” diyen Tekin, partideki çeşitli görevler hakkında kaygıları olmadığını belirtti.

ANKARA ZİYARETİ VE ÇELENK KOYMA

Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretinin olacağını belirten Tekin, “Hem Özgür Özel’i hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek isterim. Anıta çelenk koymaya gideceğim.” dedi. Ayrıca, partinin kuruluş yıl dönümünde çelenk koyacaklarını ve Genel Başkan’ı karşılayacaklarını dile getirdi.

İSTANBUL İL BİNASI VE ELEŞTİRİLER

CHP’li yöneticileri eleştiren Tekin, “Aziz İhsan ile oturup ahbaplık edeceksin, Gürsel Tekin’i eleştireceksin.” şeklinde konuştu. Partinin İstanbul il binasının Sarıyer’de olduğunu belirtirken, “İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli.” ifadesini kullandı.

SİYASETTEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tekin, “Ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye ihtiyacımız var.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Yargı kararlarının doğru olup olmadığı konusunda mücadele edilmesi gerektiğini savunan Tekin, Türk siyasetinin tıkandığını belirtti. “Siyasi partiler yasası değişmeli.” diyen Tekin, yerel yöneticilerin kim olacağına Ankara’dan karar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde bu sorunların çözümüne yönelik önemli çabaların olacağını sözlerine ekledi.