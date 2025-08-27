Gürültü Kirliliği Yeni Sigara Olarak Tanımlandı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şehir yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen gürültü kirliliğini ‘yeni sigara’ olarak tanımlıyor. Trafik, inşaat, yoğun nüfus ve yüksek sesli eğlence ortamları milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, gürültünün zararlarından tamamen korunmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor.

GÜRÜLTÜ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR

Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar, uzun süreli gürültüye maruz kalmanın yalnızca işitme kaybına değil, aynı zamanda hücresel yaşlanmayı da hızlandırdığını gösteriyor. Uyku bozuklukları, stres hormonu artışı ve kalp-damar hastalıkları, gürültünün en sık görülen etkileri arasında yer alıyor. Bilim insanları, gece boyunca yeterince dinlenemeyen bedenin, gündüzleri daha hızlı yıprandığını vurguluyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜRÜLTÜ RİSKİ ARTIYOR

Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca kişiyi bu risk etkiliyor. Trafik yoğunluğu, metro ve inşaat alanları, insanların farkında olmadan sürekli yüksek desibel seviyelerine maruz kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu görünmez tehlikeden hiç kimsenin tam anlamıyla kaçamadığını belirtiyor.

UYKU İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI

DSÖ, gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla şehir planlamasında “sessiz bölgeler” oluşturulması ve toplu taşıma araçlarında ses kontrolünün artırılmasını öneriyor. Bireysel düzeyde ise ses yalıtımı, kulak tıkaçları ve uyku hijyenine yönelik önlemler öne çıkıyor.