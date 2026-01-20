Guterres Ateşkesi Desteklemeye Devam Edecek

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’E GAZZE “BARIS KURULU” DAVETİ ULAŞMADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze “Barış Kurulu”na katılma yönünde herhangi bir davet almadı. Guterres’in Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında, “Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze’deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜNYA LİDERLERİNE DAVET

Trump, “Barış Kurulu” girişimine katılmaları için Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan liderlerinin de aralarında bulunduğu birçok dünya liderini davet etti.

Gündem

Duran: Dezenformasyon Faaliyetlerine Cezai İşlem Uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’deki olaylar üzerine yapılan provokatif sosyal medya içeriklerine karşı gerekli adımların atılacağını duyurdu.
Gündem

Guterres Gazze Barış Kurulu’na Davet Almadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Barış Kurulu'na davet edilmediğini duyurdu. Bu durum, Trump’ın liderliğindeki girişimdeki temsil eksikliğini gösteriyor.
Gündem

Konyaaltı Sahilinde Balık Tutarken Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa sahilinde balık tutan iki kişi, oltalarına bir erkek cesedi takılmasıyla şok yaşadı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Gündem

Grönland Krizi NATO İttifakında Güven Sorunları Yaratıyor

Bazı NATO ülkelerinin, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı zorla alma olasılığından dolayı Washington’la istihbarat alışverişini durdurduğu bildirildi.
Gündem

Rasmussen Grönland Üzerindeki Prensipleri Vurguladı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Grönland'ın Danimarka için önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

