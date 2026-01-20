Guterres Ateşkesi Desteklemeye Devam Edecek

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’E GAZZE “BARIS KURULU” DAVETİ ULAŞMADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze “Barış Kurulu”na katılma yönünde herhangi bir davet almadı. Guterres’in Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında, “Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze’deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜNYA LİDERLERİNE DAVET

Trump, “Barış Kurulu” girişimine katılmaları için Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan liderlerinin de aralarında bulunduğu birçok dünya liderini davet etti.