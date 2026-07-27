Güven Endeksleri Hizmet ve İnşaatta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 arttı. Böylece endeks 112 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 1,6 azaldı. Bu sektörde endeks 111 değerine geriledi. İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 0,6 oranında arttı. İnşaat sektörü endeksi 83,5 değerine ulaştı.
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